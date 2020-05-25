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Россиянин убил сожительницу и подкинул соседям труп 

Артём Кульша 1 час назад
Россиянин убил сожительницу и подкинул соседям труп
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Житель Ленинградской области убил сожительницу и подкинул ее труп соседям. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Согласно версии следствия, позавчера в поселке городского типа Янино-1 26-летний мужчина, будучи пьяным, поссорился со своей 26-летней сожительницей, избил ее и задушил. Вчера он поместил тело женщины на строительную тележку, отвез в соседний жилой многоквартирный дом и оставил там.
Некоторое время спустя труп был обнаружен. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый в совершении преступления был задержан.
«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сказано в сообщении ведомства.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления СК по Волгоградской области рассказали о том, что пьяная 51-летняя сиделка избила ногами и задушила свою 85-летнюю подопечную, а в пресс-службе СК по Московской области — о том, что 24-летняя женщина задушила своего девятимесячного сына, потому что тот болел.
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Криминал , Происшествия , СКР , Ленинградская область
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