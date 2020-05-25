Россиянин убил сожительницу и подкинул соседям труп 

Житель Ленинградской области убил сожительницу и подкинул ее труп соседям. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по региону.

Согласно версии следствия, позавчера в поселке городского типа Янино-1 26-летний мужчина, будучи пьяным, поссорился со своей 26-летней сожительницей, избил ее и задушил. Вчера он поместил тело женщины на строительную тележку, отвез в соседний жилой многоквартирный дом и оставил там.

Некоторое время спустя труп был обнаружен. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый в совершении преступления был задержан.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сказано в сообщении ведомства.