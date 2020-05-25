Россиянку расчленили и выбросили в реку 

В курганской реке Черная были найдены фрагменты расчлененного женского тела, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального следственного управления. Правоохранители обратились за помощью в расследовании к местным жителям.

Отмечается, что страшная находка была сделана вечером 21 мая недалеко от улицы Афиногеновой. В реке Черная были обнаружены части тела неизвестной женщины. День спустя силовики снова были шокированы.

«Другие части тела человека обнаружены в водоеме на следующий день», — говорится в сообщении.

Впоследствии личность погибшей была установлена. Следователи завели уголовное дело по факту убийства. В настоящее время сыщики проводят расследование и просят всех, кто владеет какой-либо информацией, касающейся дела, обратиться в правоохранительные органы

В декабре 2019 года, как сообщал «Рамблер», двух жителей Забайкалья правоохранители обвинили в убийстве 17-летнего подростка. По версии следствия, двое 18-летних молодых людей в процессе возникшего конфликта сначала избили свою жертву, затем вывезли парня в лес, убили, расчленили тело, а останки закопали. Впоследствии оба на допросе во всем