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Учительница получила срок за интим со школьником 

Артём Кульша и ещё 2 32 минуты назад
Учительница из Астрахани была приговорена к условному лишению свободы за то, что занималась сексом со школьником. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Астраханской области.
Скандал в день учителя: педагог совратила школьника
В феврале, как сообщал «Рамблер», мать 15-летнего ученика девятого класса средней общеобразовательной школы №32 рассказала изданию «Астрахань ФМ» о том, что тот вступил в интимную связь с 35-летней учительницей.
СК инициировал доследственную проверку по данному сообщению. По ее результатам ведомство возбудило уголовное дело по статьям «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «Развратные действия». В ходе его расследования было установлено, что таковые имели место в ноябре 2019 — феврале 2020 года.
На днях Кировский районный суд Астрахани признал учительницу виновной и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в течение пяти лет.
На прошлой неделе пресс-служба управления СК по Волгоградской области сообщила, что пьяная 51-летняя сиделка избила ногами, а затем задушила свою 85-летнюю подопечную.
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Криминал , Видео , Происшествия , СКР , Астрахань
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