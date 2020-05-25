Учительница из Астрахани была приговорена к условному лишению свободы за то, что занималась сексом со школьником. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Астраханской области.

В феврале, как сообщал «Рамблер», мать 15-летнего ученика девятого класса средней общеобразовательной школы №32 рассказала изданию «Астрахань ФМ» о том, что тот вступил в интимную связь с 35-летней учительницей.

СК инициировал доследственную проверку по данному сообщению. По ее результатам ведомство возбудило уголовное дело по статьям «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «Развратные действия». В ходе его расследования было установлено, что таковые имели место в ноябре 2019 — феврале 2020 года.

На днях Кировский районный суд Астрахани признал учительницу виновной и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в течение пяти лет.