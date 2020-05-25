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Мошенники нашли новые способы выманивать деньги у россиян 

Lenta.ru 41 минуту назад
Россиян одолели мошенники
Фото: РИА Новости
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на рэнкинг проекта ОНФ «За права заемщиков».
Эксперты проекта проанализировали более 140 тысяч сообщений с жалобами на действия мошенников. На основании этих данных, опубликованных с 29 марта по 15 мая, и был составлен рэнкинг наиболее распространенных схем, которые используют злоумышленники в период пандемии.
Оказалось, что почти каждый пятый (19 процентов) жалуется на ложное информирование о штрафах за нарушение мер самоизоляции и продаже универсальных пропусков.
На втором месте (15 процентов) — предложения о содействии в получении материальной помощи от государства. Преступники заверяют, что, воспользовавшись их услугами, россиянам гарантируется поддержка из бюджета. Третий по распространенности способ мошенничества — создание фишинговых сайтов для оплаты коммунальных платежей. Такой способ встречался в 10 процентах жалоб.
На четвертой строчке рейтинга (9 процентов) — жалобы на предложения исправить кредитную историю. Пятым (8 процентов) по популярности способом обмана стало получение уведомлений об экстренной госпитализации родных и необходимостью перевести деньги на оплату медицинской помощи.
Эксперты считают, что такое распределение жалоб связано с тем, что в режиме ограничений многие россияне пытаются сократить свои затраты и стремятся поддерживать свой прежний уклад жизни с помощью тех средств, которые доступны в интернете. Кроме того, все больше услуг переходит в дистанционный режим.
Ранее Сбербанк обнаружил новые мошеннические схемы, которые появились в разгар пандемии коронавируса. Среди новых методов — схема с фиктивными кадровыми агентствами, которые предлагают трудоустройство на удаленке за плату, а также сценарий с возвратом НДС, в котором жертвы мошенников самостоятельно переводят деньги преступникам. Кроме того, злоумышленники начали использовать акции известных брендов, и предлагают поучаствовать в акции, чтобы получить деньги.
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Криминал , Происшествия , Сбербанк России , газета "Известия"
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