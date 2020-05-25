Полковник ФСО арестован в Москве

Москве арестован полковник ФСО , занимавшийся вопросами военно-технического снабжения Федеральной службы охраны (ФСО), Дмитрий Ширенов, сообщает «Коммерсант». Его подозревают в хищении десятков миллионов рублей при закупке компьютерной техники.

Преступную схему вскрыли сотрудники ФСБ Следственного комитета . По версии правоохранителей, в 2018 году Ширенов организовал проведение тендеров на закупку компьютерной техники для нужд ФСО. Конкурс выиграл знакомый полковника предприниматель Алексей Чернецких, которому силовик, как полагают контрразведчики, со своей стороны обеспечил победу.

В результате с подконтрольной Чернецких компанией были заключены несколько контрактов на поставку товара на общую сумму более 240 млн рублей. Привлеченные к расследованию специалисты отмечают, что цены на оргтехнику в договорах оказались завышены на 30% по сравнению со средними на рынке. В результате были похищены около 50 миллионов рублей.

В отношении Ширенова было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время следствие проверяет полковника на причастность к другим растратам. Отмечается, что в уголовном деле фигурируют несколько неустановленных должностных лиц из числа руководства ФСО.