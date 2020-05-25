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Названо наказание для обвиняемого Россией в шпионаже американца 

Lenta.ru и ещё 18 1 час назад
Названо наказание для обвиняемого в шпионаже американца
Фото: РИА Новости
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Подсудимый не признал себя виновным и, выступая с последним словом, попросил суд его оправдать. Приговор будет оглашен 15 июня.
Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая гостайну. Адвокат Уилана утверждал, что на флешке были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений, однако источники газеты «Коммерсантъ» рассказали, что на ней, предположительно, находился список личного состава одного из подразделений ФСБ. Уилану предъявили обвинение в шпионаже в пользу США.
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Криминал , Происшествия , Гражданство США , ФСБ , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ"
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