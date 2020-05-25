Названо наказание для обвиняемого в шпионаже американца

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Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда

Подсудимый не признал себя виновным и, выступая с последним словом, попросил суд его оправдать. Приговор будет оглашен 15 июня.