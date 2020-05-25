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Пенсионерка в Москве заплатила за снятие порчи 600 тыс. рублей 

Газета.Ru и ещё 1 48 минут назад
Пенсионерка в Москве сняла порчу за 600 тысяч рублей
Фото: Reuters
Пенсионерка из Москвы заплатила "ясновидящей" за снятие порчи 600 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, общение между ними происходило через Whats Аpp. Злоумышленница сообщила женщине, что на ее семье лежит якобы "порча" и предложила свои услуги. При этом за свои услуги гадалка попросила 600 тыс. рублей.
Пожилая женщина отправила деньги мошеннице, а после этого рассказала о случившемся своей дочери. Дочь столичной жительницы сразу же обратилась в полицию.
Сейчас гадалка находится в розыске.
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Криминал , Происшествия , Москва
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