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Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве 

РИА Новости и ещё 37 30 минут назад
Бузова хотела приехать к захватчику банка в Москве
Фото: РИА Новости
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней.
В субботу в отделение "Альфа-банка" на улице Земляной вал в Москве вошел неизвестный и заявил, что у него бомба, он намерен взорвать отделение. В результате действий сотрудников отделения и правоохранительных органов никто не пострадал, злоумышленник был задержан, его личность установлена, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. Некоторые СМИ сообщили, что захватчик требовал, чтобы ему организовали встречу с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
"Меня просто ввергла в шок сегодняшняя новость, по всем телеканалам сейчас показывают, что был произведен захват. Я хочу сказать, что я бы приехала в любой момент на встречу и разговор с террористом, если бы от меня это было нужно и ко мне бы обратились правоохранительные органы, если бы я могла помочь", — сообщила Бузова в Instagram.
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Криминал , Происшествия , Ольга Бузова , МВД , Альфа-банк , Москва
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