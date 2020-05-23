Появились подробности захвата заложников в банке 

Очевидец рассказала, как происходил захват заложников в столичном «Альфа-банке»

По её словам, захватчик одет в фирменный костюм доставщика еды, передает канал «Baza»

«Сказал, что он заминирован, у него за спиной рюкзак, в руках у него была кнопка. Главная дверь заблокирована клиентом. Чёрный вход открыт. Он утверждает, что у него с собой бомба. Юноша — русский, до 35 лет», — рассказала сотрудница «Альфа Банка».

Она добавила, что прошла в подсобное помещение, чтобы открыть дверь сотрудникам полиции. Со злоумышленником остался только один клиент, все сотрудники вышли.

Также проходит информация, что 27-летний мужчина по имени Фёдор, захвативший банк в Москве, требует от сотрудников крупную сумму денег.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве захватили заложников в отделении Альфа-банка на Земляном валу. Преступник взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя. Он подкинул в офис записку, в которой утверждает, что ему "нужна правда" и угрожает взорвать здание.