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Появились подробности захвата заложников в банке 

Майк Габриелян и ещё 1 9 минут назад
Очевидец рассказала, как происходил захват заложников в столичном «Альфа-банке».
По её словам, захватчик одет в фирменный костюм доставщика еды, передает канал «Baza».
«Сказал, что он заминирован, у него за спиной рюкзак, в руках у него была кнопка. Главная дверь заблокирована клиентом. Чёрный вход открыт. Он утверждает, что у него с собой бомба. Юноша — русский, до 35 лет», — рассказала сотрудница «Альфа Банка».
Она добавила, что прошла в подсобное помещение, чтобы открыть дверь сотрудникам полиции. Со злоумышленником остался только один клиент, все сотрудники вышли.
Также проходит информация, что 27-летний мужчина по имени Фёдор, захвативший банк в Москве, требует от сотрудников крупную сумму денег.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве захватили заложников в отделении Альфа-банка на Земляном валу. Преступник взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя. Он подкинул в офис записку, в которой утверждает, что ему "нужна правда" и угрожает взорвать здание.
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Криминал , Видео , Происшествия , Альфа-банк
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