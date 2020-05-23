Поездка в такси закончилась изнасилованием 

В Астрахани 21-летний таксист изнасиловал 36-летнюю пассажирку на заднем сиденье автомобиля. Водителя задержали, дело отправлено в суд. Об этом сообщает астраханское управление СКР.
По версии следствия, преступление произошло в Астрахани 14 марта нынешнего года.
Рано утром 21-летний водитель такси получил заказ. Он должен был отвезти из кафе домой 36-летнюю астраханку. Однако во время поездки таксист свернул в закоулок и изнасиловал попутчицу.
«Обвиняемый, свернув в переулок по улице Софьи Перовской, пересел на заднее сиденье, а затем, применив физическую силу, совершил насильственный половой акт», — говорится в сообщении СКР.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее «Рамблер» сообщал о похожем случае в Санкт-Петербурге, где таксист изнасиловал 22-летнюю девушку.