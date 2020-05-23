Поездка в такси закончилась изнасилованием 

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По версии следствия, преступление произошло в Астрахани 14 марта нынешнего года.

Рано утром 21-летний водитель такси получил заказ. Он должен был отвезти из кафе домой 36-летнюю астраханку. Однако во время поездки таксист свернул в закоулок и изнасиловал попутчицу.

«Обвиняемый, свернув в переулок по улице Софьи Перовской, пересел на заднее сиденье, а затем, применив физическую силу, совершил насильственный половой акт», — говорится в сообщении СКР.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.