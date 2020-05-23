Двое разместивших фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» раскаялись в содеянном 

Два новых фигуранта уголовных дел о реабилитации нацизма раскаялись в размещении фото нацистских преступников на сайте акции «Бессмертный полк». Видеозапись их показаний опубликовал СК России

Подозреваемый из Перми разместил в ходе акции фото генерала Андрея Власова , осужденного за измену Родине. «Раскаиваюсь. Это задумывалась как не очень оригинальная и умная шутка», — сказал он.

Житель Казани , приславший на сайт фото Адольфа Гитлера, сказал, что сделал это, будучи нетрезвым. «Прошу прощения у всех, кого оскорбил, у ветеранов, организаторов акции», — сказал он.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Реабилитация нацизма». Ранее по этой же статье за размещение фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» были привлечены четыре человека.

«Парламентская газета» 14 мая сообщала, что СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма, одобрении преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, по фактам публикации портретов нацистских преступников в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк — онлайн». Следователи выявили десятки причастных к этому — по большей части, это были проживающие за границей, но среди них оказались и россияне.