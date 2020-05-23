Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое разместивших фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» раскаялись в содеянном 

Парламентская газета и ещё 31 1 час назад
Двое разместивших фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» раскаялись в содеянном
Фото: Парламентская газета
Два новых фигуранта уголовных дел о реабилитации нацизма раскаялись в размещении фото нацистских преступников на сайте акции «Бессмертный полк». Видеозапись их показаний опубликовал СК России.
Подозреваемый из Перми разместил в ходе акции фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине. «Раскаиваюсь. Это задумывалась как не очень оригинальная и умная шутка», — сказал он.
Житель Казани, приславший на сайт фото Адольфа Гитлера, сказал, что сделал это, будучи нетрезвым. «Прошу прощения у всех, кого оскорбил, у ветеранов, организаторов акции», — сказал он.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Реабилитация нацизма». Ранее по этой же статье за размещение фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» были привлечены четыре человека.
«Парламентская газета» 14 мая сообщала, что СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма, одобрении преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, по фактам публикации портретов нацистских преступников в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк — онлайн». Следователи выявили десятки причастных к этому — по большей части, это были проживающие за границей, но среди них оказались и россияне.
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
Парламентская газета: последние новости
Захвативший банк в центре Москвы заявил, что здание заминировано Захвативший банк в центре Москвы заявил, что здание заминировано Апелляционный суд отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста Рауфу Арашукову Апелляционный суд отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста Рауфу Арашукову ФСБ пресекла деятельность международной банды наркоторговцев ФСБ пресекла деятельность международной банды наркоторговцев
Комментарии
Криминал , Андрей Власов , СКР , Парламентская газета , Казань , Пермь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Татьяна Буланова рассказала об отношениях с алкоголем
Татьяна Буланова рассказала об отношениях с алкоголем
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
Пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
00:31
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
Новости Москвы
Установлена личность захватчика банка в Москве
00:15
Установлена личность захватчика банка в Москве
Происшествия Криминал
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
01:00
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
Шоу-бизнес
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
02:52
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение