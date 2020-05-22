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Следовательницу по особо важным делам задержали со взяткой у здания МВД 

Lenta.ru 52 минуты назад
Следователя по особо важным делам задержали со взяткой
Фото: ТАСС
В Петербурге задержали 43-летнюю следовательницу по особо важным делам при получении взятки у здания регионального управления МВД. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.
Женщину взяли с поличным вечером 19 мая в автомобиле со 120 тысячами рублей в руках. По версии следствия, она получила более одного миллиона рублей от фигурантки уголовного дела об организации незаконной миграции. Передача денег осуществлялась с ноября 2019 года по апрель 2020 года. Следовательница за вознаграждение перевела обвиняемую под домашний арест, а затем отпустила под подписку о невыезде, притом, что организация незаконной миграции является преступлением средней тяжести, за которое предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело, факт коррупции был выявлен сотрудниками управления собственной безопасности МВД. В отношении следовательницы также проводится служебная проверка, по итогам которой она будет уволена по дискредитирующим основаниям.
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Криминал , Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
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