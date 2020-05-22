Следователя по особо важным делам задержали со взяткой

Петербурге задержали 43-летнюю следовательницу по особо важным делам при получении взятки у здания регионального управления МВД . Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщину взяли с поличным вечером 19 мая в автомобиле со 120 тысячами рублей в руках. По версии следствия, она получила более одного миллиона рублей от фигурантки уголовного дела об организации незаконной миграции. Передача денег осуществлялась с ноября 2019 года по апрель 2020 года. Следовательница за вознаграждение перевела обвиняемую под домашний арест, а затем отпустила под подписку о невыезде, притом, что организация незаконной миграции является преступлением средней тяжести, за которое предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело, факт коррупции был выявлен сотрудниками управления собственной безопасности МВД. В отношении следовательницы также проводится служебная проверка, по итогам которой она будет уволена по дискредитирующим основаниям.