Пьяный охотник застрелил в лесу семь человек

В Житомирской области пьяный охотник в ночь на пятницу, 22 мая, застрелил в лесу семь человек. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает «Интерфакс-Украина».

Несколько жителей Киева приехали в Попельнянский район на рыбалку.

«После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка», — рассказал Геращенко.

Около часа ночи арендатор, профессиональный охотник 1962 года рождения, «на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений», начал стрелять в гостей из гладкоствольного ружья марки «ИЖ».

«Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию», — сказал замминистра.

Подозреваемый в убийстве семи человек задержан и будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. «Думаю, что суд не будет иметь другого решения кроме пожизненного лишения свободы для человека, лишившего жизни семерых», — заключил Геращенко.