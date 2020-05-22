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На Украине пьяный охотник застрелил в лесу семь человек 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
Фото: ТАСС
В Житомирской области пьяный охотник в ночь на пятницу, 22 мая, застрелил в лесу семь человек. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает «Интерфакс-Украина».
Несколько жителей Киева приехали в Попельнянский район на рыбалку.
«После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка», — рассказал Геращенко.
Около часа ночи арендатор, профессиональный охотник 1962 года рождения, «на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений», начал стрелять в гостей из гладкоствольного ружья марки «ИЖ».
«Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию», — сказал замминистра.
Подозреваемый в убийстве семи человек задержан и будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. «Думаю, что суд не будет иметь другого решения кроме пожизненного лишения свободы для человека, лишившего жизни семерых», — заключил Геращенко.
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Криминал , Происшествия , Киев
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