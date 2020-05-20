Тело пропавшей школьницы найдено в Тюмени

Тело 15-летней школьницы из Туринска Свердловской найдено в Тюмени . Олеся Ежова ушла из дома 21 октября прошлого года в школу и не вернулась.

Ребёнка искали волонтёры и полиция, у реки был найден её рюкзак, сообщает «КП-Екатеринбург». С собой Олеся не взяла никаких вещей. Несколько месяцев назад матери девочки позвонил дальнобойщик, который рассказал, что видел школьницу в Тюмени в сопровождении неизвестного мужчины.

Сигнал приняли в разработку следователи, они завели дело по статье «Убийство». Однако, мать до последнего не верила в то, что её дочери нет в живых и каждый день оставляла ей послания в соцсетях.

Родственники рассказывают, что Олеся была спокойным ребёнком, мечтала стать врачом и уехать в Екатеринбург. Сейчас проводится опознание тела девочки. До тех пор, пока не будут проведены все необходимые экспертизы, следователи не берутся официально утверждать, что найдена именно Олеся.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четырёхлетний мальчик, потерявшийся несколько дней назад в Кировской области, обнаружен живым. Ребёнок найден в лесу, в километре от дома.