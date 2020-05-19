Раскрыты подробности шпионского скандала в Крыму 

Стали известны подробности задержания в Крыму российской военнослужащей за измену родине и ее гражданского мужа с Украины за шпионаж.

Как сообщал «Рамблер», в апреле ФСБ России задержала российскую военнослужащую и гражданина Украины. В ведомстве рассказали, что разведгруппа действовала под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки, полковника Олега Ахмедова, подозреваемые пытались организовать теракты.

Как выяснило издание «Коммерсант» , задержанный гражданин Украины — 60-летний Константин Ширинга. Его этапировали из Симферополя в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово» . Адвокат украинца Олег Глушко рассказал, что Ширинга приехал в Крым из Запорожья в 2015 году. В Феодосии познакомился с девушкой «значительно младше его», работающей в воинской части. Пара жила в гражданском браке в съемной квартире, несколько лет назад у них родилась дочь.

Гражданская жена Ширинги служила прапорщиком в 18-м гвардейском зенитном ракетном Севастопольско-Феодосийском полке, штаб которого дислоцируется в Феодосии. Эта воинская часть входит в состав 31-й дивизии противовоздушной обороны воздушно-космических сил РФ. На вооружении полка имеются в том числе ракетные воздушные комплексы С-400.

По версии следствия, Ширинга уговорил жену передавать ему секретные сведения о своей воинской части: численность личного состава полка, ракетное и прочее вооружение, места его дислокации и т. д. Ширинга в свою очередь сообщал информацию в Минобороны Украины. Свою вину украинец не признает.

По данным «Коммерсанта», на семью Ширинги ФСБ вышла в ходе расследования дела об украинце, устроившем в Крыму схрон с взрывчаткой по заданию украинской разведки.