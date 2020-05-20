Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда

Житель Анапы , убивший двух человек, избежал тюрьмы. Об этом сообщает «Югополис».

В феврале 2019 года, как сообщал «Рамблер», 54-летний житель поселка Супсех Краснодарского края (входит в состав муниципального образования город-курорт Анапа) застрелил соседей, отца и сына, из охотничьего ружья в ходе бытового конфликта, возникшего из-за слишком, по мнению убийцы, громкой музыки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Стрелок был помещен в следственный изолятор (СИЗО). Он не признал вину в убийстве.

Дело рассматривал суд присяжных. На днях мужчина был признан виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. На основании вердикта присяжных судья приговорил обвиняемого к двум годам исправительных работ.

Убийца был освобожден из-под стражи в зале суда.

В прокуратуре Краснодарского края заявили о намерении обжаловать приговор, а в пресс-службе Краснодарского краевого суда — о том, что присяжным, возможно, не хватило доказательств для признания мужчины виновным в убийстве общеопасным способом.