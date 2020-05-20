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Убийца двух россиян избежал тюрьмы 

Артём Кульша и ещё 4 17 минут назад
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Фото: РИА Новости
Житель Анапы, убивший двух человек, избежал тюрьмы. Об этом сообщает «Югополис».
В феврале 2019 года, как сообщал «Рамблер», 54-летний житель поселка Супсех Краснодарского края (входит в состав муниципального образования город-курорт Анапа) застрелил соседей, отца и сына, из охотничьего ружья в ходе бытового конфликта, возникшего из-за слишком, по мнению убийцы, громкой музыки.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Стрелок был помещен в следственный изолятор (СИЗО). Он не признал вину в убийстве.
Дело рассматривал суд присяжных. На днях мужчина был признан виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. На основании вердикта присяжных судья приговорил обвиняемого к двум годам исправительных работ.
Убийца был освобожден из-под стражи в зале суда.
В прокуратуре Краснодарского края заявили о намерении обжаловать приговор, а в пресс-службе Краснодарского краевого суда — о том, что присяжным, возможно, не хватило доказательств для признания мужчины виновным в убийстве общеопасным способом.
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Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , ФСИН , Анапа
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