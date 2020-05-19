Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Со склада в Москве украли куртки на 3 млн рублей 

ТАСС и ещё 1 43 минуты назад
Со склада в Москве украли куртки на 3 млн рублей
Фото: РИА Новости
Столичная полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства похищения из контейнера на складе на юго-востоке Москвы курток на 3 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
По данным главка, вечером в понедельник в полицию поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о краже на улице Чагинской, 4.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный на автомобиле ГАЗ-3302 заехал на территорию складского комплекса, где взломал замок контейнера и похитил принадлежащий заявителю товар — куртки — на общую сумму 3 млн рублей", — сказали в пресс-службе.
Полиция по данному факту проводит проверку.
Видео дня. Фейковый депутат решает проблемы родного города
ТАСС: последние новости
После стрельбы на юго-востоке Москвы задержаны два человека После стрельбы на юго-востоке Москвы задержаны два человека Источник: силовики задержали стрелявшего с балкона квартиры в Москве Источник: силовики задержали стрелявшего с балкона квартиры в Москве Разместивший фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" заявил, что раскаивается Разместивший фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" заявил, что раскаивается
Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Россию заподозрили в освоении новой военной тактики
Россию заподозрили в освоении новой военной тактики
5 причин поражения США в войне с Россией
5 причин поражения США в войне с Россией
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Видео
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
01:05
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
В мире
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
01:38
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
Армия
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
01:08
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
Происшествия
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
00:53
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
Происшествия
Появилось видео работы СОБР со стрелком в Москве
Происшествия
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение