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Российский заключенный сбежал на угнанной у начальника колонии машине 

Lenta.ru 31 минуту назад
Заключенный угнал авто у начальника колонии и сбежал
Фото: РИА Новости
Из колонии в Иркутской области, угнав служебный автомобиль начальника ИК, сбежал заключенный. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, начальник колонии заехал на служебном автомобиле в гараж и оставил ключи в замке зажигания. В это время в гараже работал 34-летний заключенный. Воспользовавшись моментом, он угнал автомобиль и сбежал.
Вскоре россиянина задержали. По словам самого заключенного, он планировал покататься и вернуться.
Заключенный отбывал наказание за кражу и угон.
Ранее, 6 мая, сообщалось, что в городе Ачинск Красноярского края из больницы сбежал осужденный за разбой и убийство россиянин. Побег был обнаружен во время очередной проверки сотрудниками исправительной колонии. Мобильный телефон осужденного также не отвечает.
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Криминал , Происшествия , ФСИН , РЕН ТВ
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