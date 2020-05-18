Заключенный угнал авто у начальника колонии и сбежал

Из колонии в Иркутской области , угнав служебный автомобиль начальника ИК, сбежал заключенный. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, начальник колонии заехал на служебном автомобиле в гараж и оставил ключи в замке зажигания. В это время в гараже работал 34-летний заключенный. Воспользовавшись моментом, он угнал автомобиль и сбежал.

Вскоре россиянина задержали. По словам самого заключенного, он планировал покататься и вернуться.

Заключенный отбывал наказание за кражу и угон.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что в городе Ачинск Красноярского края из больницы сбежал осужденный за разбой и убийство россиянин. Побег был обнаружен во время очередной проверки сотрудниками исправительной колонии. Мобильный телефон осужденного также не отвечает.