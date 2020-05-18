Ссора двух россиян закончилась убийством

17 мая в 10:55 в Солнечногорске в микрорайоне ЦМИС в СНТ «Слободка» в доме с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости обнаружен труп 54-летнего жителя Москвы . Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершённое преступление задержан 57-летний мужчина. Как выяснилось, преступление он совершил во время совместного распития алкоголя, в ссоре.

17 мая по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.