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В Солнечногорске ссора двух мужчин закончилась убийством 

Вести Подмосковья 1 час назад
Ссора двух россиян закончилась убийством
Фото: РИА Новости
17 мая в 10:55 в Солнечногорске в микрорайоне ЦМИС в СНТ «Слободка» в доме с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости обнаружен труп 54-летнего жителя Москвы. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершённое преступление задержан 57-летний мужчина. Как выяснилось, преступление он совершил во время совместного распития алкоголя, в ссоре.
17 мая по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.
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Криминал , Происшествия , МВД , Москва , Солнечногорск
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