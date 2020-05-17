«Задушил любовницу и бросил в колодец» 

Подмосковье поймали подозреваемого, который признался в убийстве трех человек. Он задушил случайную знакомую и забил насмерть бродяг, скинув в колодец их трупы. Задержанный — 25-летний уроженец Кургана , ранее судимый, сообщает МК

Отбыв срок за кражу, Константин осенью 2019 года отправился на сезонные заработки в Германию. На ночь он остановился в заброшенном кафе на обочине Минского шоссе, которое уже облюбовали двое бродяг. Гастарбайтер поссорился с ними и до смерти забил обоих. Трупы он скинул в колодец. Молодой человек добрался до Германии, но весной вынужден был уехать, поскольку началась эпидемия коронавируса. В Курган он добирался на попутках. Проезжая по Воскресенскому району, он случайно познакомился с 52-летней дамой. Они вступили в интимные отношения, однако дама нелестно отозвалась о его мужских способностях. Тогда Константин задушил её и поехал дальше.

Найти его удалось по отпечаткам пальцев. На допросе он признался в убийстве двух бродяг.

«В ходе проведения допроса мужчины, обвиняемого в убийстве женщины в г.о. Воскресенске, следователю стало известно о ранее совершенном им преступлении в Одинцовском г. о. В октябре 2019 года, находясь рядом с заброшенным строением на Минском шоссе, он в ходе ссоры нанес телесные повреждения двум ранее незнакомым ему мужчинам и сбросил их тела в колодец», — сообщает подмосковное управление СКР.