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Вооружённый грабитель похитил пачку креветок и бутылку водки в Москве 

News.ru и ещё 7 14 минут назад
Вооруженный грабитель украл бутылку водки в Москве
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы разыскивают неизвестного мужчину, который, угрожая похожим на пистолет предметом, открыто похитил морепродукты и алкоголь на юго-востоке Москвы.
Преступление произошло в магазине, расположенном на улице Чистова в московских Текстильщиках. Мужчина пришёл в магазин вечером и, угрожая товароведу оружием, забрал пачку креветок и бутылку водки, после чего скрылся в неизвестном направлении. Ущерб магазина составил 870 рублей. По факту грабежа ведётся проверка, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на главк МВД по столице.
В настоящий момент неизвестно, был преступник вооружён боевым пистолетом или муляжом оружия.
Как писал NEWS.ru ранее, четверо неизвестных ограбили бездомного в столице, забрав у него деньги, телефон и беспроводные наушники. 33-летний мужчина без определённого места жительства обратился в полицию, сообщив, что его ограбили. Один из нападавших при этом был вооружён ножом.
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Криминал , Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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