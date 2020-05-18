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Устаревшие аппараты ИВЛ продавали мошенники. Медтехнику выпустили еще в 90-х 

Ura.Ru и ещё 11 58 минут назад
Мошенники пойманы на продаже устаревших аппаратов ИВЛ
Фото: © URA.RU
Мошенники пытались продать несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Фаза-5НР», которые были выпущены еще в конце 1990-х годов. В афере были замешаны экс-депутат Нижегородской гордумы Валерий Гельжинес, житель Миасса Станислав Некрасов и осужденный ранее за грабеж Игорь Бортников.
Компания выкупила устаревшую медтехнику на костромском складе по пять тысяч за штуку, пишет «Коммерсант». К аппарату за такую же сумму прилагался комплект с наркозной приставкой «Фаза-5ПН» и реанимационный блок. Невысокую стоимость оборудования продавец объяснил тем, что по знакам Росрезерва оборудование хранилось на консервации до марта 2020 года. У медтехники не было разрешительной документации на ее дальнейшую эксплуатацию, однако было заключение метрологической экспертизы, гарантировавшей рабочее состояние техники после расконсервации, а также паспорта самих изделий.
Один комплект медтехники компаньоны решили продавать по 700 тысяч рублей. Через интернет они нашли в Москве покупателя, которым оказался оперативник подмосковного ОБЭПиК. На встречу с «бизнесменами» он пришел вооруженный аудио— и видеоаппаратурой. На его вопрос где документы, которые разрешают использовать технику и гарантирую ее качества, бизнесмены заверили, что смогут быстро оформить бумагу за две тысячи рублей. Полицейский начал осматривать товар и подал сигнал коллегам. Уже через несколько минут склад был окружен, а мошенники схвачены.
Бортникову и Некрасову было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), после чего суд санкционировал их арест. Гельжинес пока остается в качестве подозреваемого. Его адвокат Владимир Жеребенков настаивает, что нарушения закона не было, так как медоборудование находится в рабочем состоянии и Росрезерв в свое время давал заключение на качество аппаратов ИВЛ.
Ранее в больницах Москвы и Санкт-Петербурга загорелись аппараты ИВЛ, произведенные на Уральском приборо-строительном заводе. После этого Росздравнадзор временно приостановил поставки в больницы всех аппаратов ИВЛ, закупленных в рамках госконтрактов.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Пожар в Санкт-Петербурге , Игорь Бортников , Владимир Жеребенков , Росрезерв , Росздравнадзор
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