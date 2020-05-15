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Бизнесмена Быкова обвинили в двойном убийстве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Следователи предъявили бизнесмену и экс-депутату законодательного собрания Красноярского края Анатолию Быкову обвинение по делу об убийстве двух человек в 1994 году, сообщил информированный источник.
«Обвинение Быкову предъявлено, проведены очные ставки с другими участниками дела — Татаренковым (ранее давшим показания о причастности Быкова к преступлению) и Бакуровым (исполнителем убийства)», — сообщил источник «Интерфакс».
По его словам, на очной ставке с Быковым Татаренков подтвердил свои показания.
Напомним, Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. Свердловский районный суд отправил Быкова под арест до 4 июля 2020 года.
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Криминал , Видео , Происшествия , Анатолий Быков , Интерфакс , Красноярский Край
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