СК установил авторов провокации на сайте «Бессмертного полка» 

Российские следователи нашли тех, кто разместил фото нацистских преступников на сайтах акции «Бессмертный полк — онлайн».

Против них возбудили уголовные дела. Следователи провели обыски по местам жительства и допросили подозреваемых. После этого в СКР пришли к выводу, что они могли состоять в одних группах в соцсетях:

«Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях».

Установлено, что Круглов в 2017 году был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 — за кражу.

В СКР также выяснили, что среди причастных к реабилитации нацизма есть граждане Украины и Эстонии.

Ранее «Рамблер» сообщал , что 83% россиян осудили размещение на сайте движения «Бессмертный полк» портретов Гитлера и Гиммлера. Также 29% предложили лишить российского гражданства виновников произошедшего.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту публикаций фотографии Гитлера и Гиммлера на сайте «Бессмертного полка». В СКР заявили, что действия расцениваются как реабилитация нацизма и одобрение фашистских преступлений.