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СК установил авторов провокации на сайте «Бессмертного полка» 

Майк Габриелян и ещё 26 38 минут назад
СК установил авторов провокации на сайте «Бессмертного полка»
Фото: РИА Новости
Российские следователи нашли тех, кто разместил фото нацистских преступников на сайтах акции «Бессмертный полк — онлайн».
«Установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска», — говорится на сайте СКР.
Против них возбудили уголовные дела. Следователи провели обыски по местам жительства и допросили подозреваемых. После этого в СКР пришли к выводу, что они могли состоять в одних группах в соцсетях:
«Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях».
Установлено, что Круглов в 2017 году был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 — за кражу.
В СКР также выяснили, что среди причастных к реабилитации нацизма есть граждане Украины и Эстонии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 83% россиян осудили размещение на сайте движения «Бессмертный полк» портретов Гитлера и Гиммлера. Также 29% предложили лишить российского гражданства виновников произошедшего.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту публикаций фотографии Гитлера и Гиммлера на сайте «Бессмертного полка». В СКР заявили, что действия расцениваются как реабилитация нацизма и одобрение фашистских преступлений.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Денис Воронцов , Андрей Шабанов , СКР , Волгоград , Пермь , Самара , Ульяновск
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