«Сексуальные» вымогатели атакуют россиян

Мошенники, пользуясь пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, рассылают письма с требованием выплатить тысячи долларов за личные снимки и видео с камер устройств пользователей. Об этом со ссылкой на экспертов пишет РИА Новости.

По данным издания, злоумышленники получают доступ к камерам, делают интимные снимки и скриншоты и требуют денег, угрожая выслать компромат всем контактам жертвы.

«Если на ноутбуке пользователя не установлено защитное решение, то вполне может сложиться ситуация, при которой за ним будут следить, в том числе при помощи камеры — это технически возможно», — рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

По словам технического директора Check Point Software Technologies в России и СНГ Никиты Дурова, пользователям также часто присылают пароль от электронной почты, чтобы доказать наличие доступа к приватным файлам.

При этом он отметил, что не стоит паниковать и соглашаться на все требования преступников, так как наличие пароля от почты совершенно не гарантирует то, что у них есть и ваши интимные фотографии.

«Подобные атаки рассчитаны на массовость — даже если хотя бы 1% жертв поверит этому письму, злоумышленники получат немалые деньги», — пояснил он.

По словам экспертов, лучшая стратегия для защиты от подобных кибератак — использовать защитные программы и специальные наклейки на камеры, а также сменить пароли и скрыть списки контактов в соцсетях.

«Рамблер» писал, что ранее россиянка стала жертвой виртуального гинеколога. Представившийся врачом мужчина провел «виртуальный прием», после которого начал шантажировать обратившуюся к нему за помощью женщину, угрожая обнародовать интимное видео.