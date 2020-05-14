Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян предупредили о «сексуальных» вымогательствах в Сети 

Алиса Селезнёва и ещё 1 26 минут назад
«Сексуальные» вымогатели атакуют россиян
Фото: © Fotolia / peterzayda
Мошенники, пользуясь пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, рассылают письма с требованием выплатить тысячи долларов за личные снимки и видео с камер устройств пользователей. Об этом со ссылкой на экспертов пишет РИА Новости.
По данным издания, злоумышленники получают доступ к камерам, делают интимные снимки и скриншоты и требуют денег, угрожая выслать компромат всем контактам жертвы.
«Если на ноутбуке пользователя не установлено защитное решение, то вполне может сложиться ситуация, при которой за ним будут следить, в том числе при помощи камеры — это технически возможно», — рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.
По словам технического директора Check Point Software Technologies в России и СНГ Никиты Дурова, пользователям также часто присылают пароль от электронной почты, чтобы доказать наличие доступа к приватным файлам.
При этом он отметил, что не стоит паниковать и соглашаться на все требования преступников, так как наличие пароля от почты совершенно не гарантирует то, что у них есть и ваши интимные фотографии.
«Подобные атаки рассчитаны на массовость — даже если хотя бы 1% жертв поверит этому письму, злоумышленники получат немалые деньги», — пояснил он.
По словам экспертов, лучшая стратегия для защиты от подобных кибератак — использовать защитные программы и специальные наклейки на камеры, а также сменить пароли и скрыть списки контактов в соцсетях.
«Рамблер» писал, что ранее россиянка стала жертвой виртуального гинеколога. Представившийся врачом мужчина провел «виртуальный прием», после которого начал шантажировать обратившуюся к нему за помощью женщину, угрожая обнародовать интимное видео.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Комментарии 7
Криминал , Интернет , Общество , Происшествия , Лаборатория Касперского , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
В США рассказали о сложностях войны с Россией в России
В США рассказали о сложностях войны с Россией в России
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
«Несколько раз сказал»: Путин отчитал глав регионов
«Несколько раз сказал»: Путин отчитал глав регионов
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Видео
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение