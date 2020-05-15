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Экс-полицейский по делу Голунова пожаловался на магазин в СИЗО 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Фигурант дела Голунова пожаловался на магазин в СИЗО
Фото: РИА Новости
Бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу столицы Игорь Ляховец, подозреваемый в организации задержания журналиста Ивана Голунова, пожаловался на магазин СИЗО «Лефортово».
Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший Ляховца в СИЗО.
«Не хватает в тюремном магазине творога, сметаны, из кисло-молочных продуктов есть только однопроцентный кефир, из фруктов — только яблоки, цитрусовых не хватает, нет овощей, паштетов и рыбы», — приводит Клин слова Игоря Ляховца.
По словам арестованного, добавил Клин, библиотека в СИЗО работает бесперебойно, на прогулки выводят ежедневно.
Ранее Басманный суд Москвы продлил до 7 июня срок ареста четырём бывшим сотрудникам полиции в рамках дела о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова.
Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец подозреваются в том, что в июне 2019 года подбросили журналисту Голунову запрещённые вещества. Экс-полицейские свою вину отрицают. Коновалов находится под домашним арестом, остальные — в СИЗО.
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Комментарии 1
Криминал , Происшествия , Фальсификации , Иван Голунов , Денис Коновалов , МВД , ФСИН , Клин , Москва
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