Фигурант дела Голунова пожаловался на магазин в СИЗО

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Бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу столицы Игорь Ляховец, подозреваемый в организации задержания журналиста Ивана Голунова , пожаловался на магазин СИЗО «Лефортово».

Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин , посетивший Ляховца в СИЗО

«Не хватает в тюремном магазине творога, сметаны, из кисло-молочных продуктов есть только однопроцентный кефир, из фруктов — только яблоки, цитрусовых не хватает, нет овощей, паштетов и рыбы», — приводит Клин слова Игоря Ляховца.

По словам арестованного, добавил Клин, библиотека в СИЗО работает бесперебойно, на прогулки выводят ежедневно.

Ранее Басманный суд Москвы продлил до 7 июня срок ареста четырём бывшим сотрудникам полиции в рамках дела о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова.