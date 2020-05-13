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Зарезавший полковника СКР избежал тюрьмы 

Lenta.ru 1 час назад
Зарезавший полковника СКР избежал тюрьмы
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Мосгорсуд отправил на лечение в психбольницу жителя Петербурга Сергея Григорьева, который напал с ножом на полковника Следственного комитета России (СКР) у проходной ведомства 1 октября 2019 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Подсудимый признан виновным в убийстве офицера в связи с его служебной деятельностью. Но, как установил суд, Григорьев совершил преступление в состоянии невменяемости, поэтому его освободили от уголовной ответственности. Суд решил направить Григорьева на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.
Житель Петербурга приехал в Москву и пикетировал с плакатом приемную СКР. 39-летний полковник юстиции, который 1 октября 2019 года занимался организацией приема граждан у одного из заместителей председателя СКР Александра Бастрыкина, вышел к пикетчику, чтобы узнать, что случилось. В этот момент Григорьев набросился на него с ножом и зарезал. Офицер скончался в больнице от смертельного ранения. Он был сотрудником управления по рассмотрению обращений граждан, фактически он никак не был связан с делом, по которому приехал петербуржец, и стал его случайной жертвой.
Григорьев состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он неоднократно жаловался на бездействие следователей. Его задержали в день нападения.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Сергей Григорьев , Александр Бастрыкин , Мосгорсуд , СКР , Санкт-Петербург
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