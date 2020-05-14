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Мужчину задержали за кражу детского питания в Москве 

News.ru и ещё 16 32 минуты назад
Мужчину задержали за кражу детского питания в Москве
Фото: News.ru
Столичная полиция произвела задержание подозреваемого в краже детского питания из супермаркета.
Представитель ретейлера заявил в правоохранительные органы о похищении неизвестным со стеллажей с товарами для детей питания на сумму 9,5 тысячи рублей. Располагая фотографией предполагаемого преступника, полицейские задержали на улице Садовая-Черногрязская 23-летнего мужчину, уроженца Воронежской области. Уточняется, что подозреваемый ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, молодой человек находится под подпиской о невыезде, передаёт АГН «Москва».
Как писал NEWS.ru ранее, полицейские в Петербурге задержали грабителей, унёсших из супермаркета около 100 шоколадных плиток. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
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Криминал , Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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