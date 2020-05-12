В больнице Петербурга произошел пожар, погибли 5 человек 

В больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС России

В этом учреждение проходили лечение пациенты с коронавирусом. В результате возгорания погибли 5 человек. Они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 150 пациентов были эвакуированы из больницы.