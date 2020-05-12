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В больнице Петербурга произошел пожар, погибли 5 человек 

Газета.Ru и ещё 64 2 часа назад
В больнице Петербурга произошел пожар, погибли 5 человек
Фото: Газета.Ru
В больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС России.
В этом учреждение проходили лечение пациенты с коронавирусом. В результате возгорания погибли 5 человек. Они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 150 пациентов были эвакуированы из больницы.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в аппарате ИВЛ или его неисправность. На данный момент пожар потушен. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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Криминал , Катастрофы , Пожары , Происшествия , МЧС , СКР , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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