В больнице Петербурга произошел пожар, погибли 5 человек 

В больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС России.
В этом учреждение проходили лечение пациенты с коронавирусом. В результате возгорания погибли 5 человек. Они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 150 пациентов были эвакуированы из больницы.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в аппарате ИВЛ или его неисправность. На данный момент пожар потушен. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».