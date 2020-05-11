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Защита бизнесмена Анатолия Быкова обжаловала его арест 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Защита красноярского предпринимателя, экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова, находящегося под арестом, подала апелляцию на избранную судом меру пресечения. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.
Свердловский районный суд 8 мая отправил Быкова, который подозревается в организации убийства двух человек в 1994 году, под арест до 4 июля 2020 года.
"Апелляционная жалоба направлена в адрес Свердловского районного суда, потому что она подается в коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда через суд первой инстанции. Я полагаю, завтра-послезавтра она будет получена адресатами", — сказал адвокат.
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Криминал , Происшествия , Анатолий Быков , ИТАР-ТАСС , Красноярск , Красноярский Край
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