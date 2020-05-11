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Эксперт объяснил, как безопасно начинать разговор по телефону 

РИА Новости и ещё 1 20 минут назад
Назван безопасный способ начать разговор по телефону
Фото: РИА Новости
Начинать разговор по телефону можно с каких угодно слов — использование "алло" вместо "да" не имеет под собой реальных оснований с точки зрения безопасности от действий мошенников, однако ничего лишнего незнакомцам говорить не следует, рассказал агентству "Прайм" основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. ​
"История о том, что вместо "да" нужно всегда говорить "алло", иначе мошенники подберут биометрический код к вашему банковскому счету или возьмут на ваше имя кредит, относится, скорее, к области городского фольклора. Голосовая авторизация платежей устроена сложнее, требует для записи образцов голоса специального оборудования и, что важнее всего, пока нигде не работает", — пояснил он.
Что касается правил безопасного разговора по телефону, то придерживаться, по сути, надо лишь одного: если абонент вам не знаком — не говорить ничего. Если вы частный клиент и вам зачитывают распространенный скрипт о платежах, которые вы не совершали — лучше вообще повесить трубку и перезвонить в банк самостоятельно.
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