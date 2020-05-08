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В Екатеринбурге убили адвоката 

ИА Regnum и ещё 5 1 час назад
В Екатеринбурге убили адвоката
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге убит адвокат по уголовным делам Константин Янышев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По предварительным данным, убийство произошло в ходе бытовой ссоры. Имеется подозреваемый, он уже дал показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся следственные действия.
Янышеву было 44 года. Адвокатом убитый работает с 2005 года, до этого он служил в органах прокуратуры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге обвинили бывшего адвоката в 20 случаях мошенничества. Экс-защитник мог присвоить 13 млн рублей.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Екатеринбург
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