В Москве арестован банкир Олег Власов

Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца бывшего председателя совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олега Власова . Как пишет газета "Коммерсант", он стал фигурантом расследования о выводе денег из России по "молдавской схеме".

Ранее МВД заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей. Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело деньги через молдавский банк Moldindconbank.

Организаторами криминальной схемы считают имеющих российские и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона . Оба находятся в международном розыске.

Как пишет "Ъ", банки, которые возглавлял Власов, использовались для открытия счетов участвовавших в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский банк Moldindconbank.