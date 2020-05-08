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«Ъ»: в Москве арестован банкир Олег Власов 

РИА Новости и ещё 15 1 час назад
В Москве арестован банкир Олег Власов
Фото: РИА Новости
Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца бывшего председателя совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олега Власова. Как пишет газета "Коммерсант", он стал фигурантом расследования о выводе денег из России по "молдавской схеме".
Ранее МВД заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей. Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело деньги через молдавский банк Moldindconbank.
Организаторами криминальной схемы считают имеющих российские и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Оба находятся в международном розыске.
Как пишет "Ъ", банки, которые возглавлял Власов, использовались для открытия счетов участвовавших в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский банк Moldindconbank.
Власова обвиняют в создании преступного сообщества, а также в совершении валютных операций с использованием подложных документов. Суд принял решение отправить банкира в СИЗО до 6 июля текущего года.
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Комментарии 1
Криминал , Происшествия , Олег Власов , Вячеслав Платон , МВД , ФСИН , Газета "Коммерсантъ" , Москва
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