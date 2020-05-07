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В Петербурге пятеро мигрантов всю ночь насиловали женщину 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
В Петербурге мигранты всю ночь насиловали женщину
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге компания из пяти граждан Узбекистана всю ночь избивала и насиловала соотечественницу. Двое подозреваемых задержаны, еще троих разыскивают, сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу.
Возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Как пишет «Мойка78» со ссылкой на источники, мигранты поочередно насиловали женщину с 20:00 6 мая до 07:00 7 мая. Утром пострадавшая сама обратилась в полицию, сумев выбраться из квартиры дома на Коломяжском проспекте.
Двое задержанных — граждане Узбекистана 1991 и 1998 годов рождения. О личностях трех других подозреваемых информации нет, но уточняется, что они не состоят на миграционном учете.
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Криминал , Происшествия , Санкт-Петербург , Узбекистан
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