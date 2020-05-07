Генералу СК Музраеву предъявили новое обвинение

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Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова . По данным следствия, он покрывал преступную группировку, которая в ноябре 2016 года совершила покушение на Бочарова. Позже выяснилось, что экс-силовик замешан еще в нескольких преступлениях.

Известно, что ст. 285 УК России "Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы" предполагает лишение свободы на срок до четырех лет.

Адвокат отметил, что Музраев отрицает свою вину.