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ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение 

Газета.Ru и ещё 5 21 час назад
Генералу СК Музраеву предъявили новое обвинение
Фото: ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности предъявила новое обвинение экс-главе СУ СК по Волгоградской области Михаилу Музраеву. Об этом ТАСС рассказал один из его адвокатов Андрей Грохотов.
Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. По данным следствия, он покрывал преступную группировку, которая в ноябре 2016 года совершила покушение на Бочарова. Позже выяснилось, что экс-силовик замешан еще в нескольких преступлениях.
Известно, что ст. 285 УК России "Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы" предполагает лишение свободы на срок до четырех лет.
Адвокат отметил, что Музраев отрицает свою вину.
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Криминал , Происшествия , Безопасность , Андрей Бочаров , Андрей Грохотов , Михаил Музраев , ФСБ , СКР , ИТАР-ТАСС , Волгоградская Область
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