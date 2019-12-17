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Российский полицейский завел себе раба 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Полицейский похитил и поработил человека
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Полицейский в Татарстане похитил человека, удерживал его в рабстве и жестоко наказывал за непослушание. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
Весной друг жителя республики Татарстан Идриса Садыкова нечто украл. Полицейский Динар Гафиятов приехал к Садыкову как, по его же словам, к свидетелю. Правоохранитель привез молодого человека на ферму, которой владеет, посадил в сарай и приказал работать с 4:00 до 00:00, пригрозив, если тот откажется, повесить на него какое-нибудь преступление.
Идрис Садыков провел в рабстве 20 дней. Все это время за ним непрерывно следили и наказывали за непослушание, например, однажды за отказ чистить туалет его руки облили кипятком. Молодой человек был отпущен по той причине, что его сестра подала заявление о его исчезновении.
Оказавшись на свободе, Садыков обратился в Следственный комитет, сообщив, что, помимо Гафиятова, в похищении участвовали еще несколько сотрудников полиции. Недавно, через несколько месяцев после обращения потерпевшего, Динар Гафиятов был задержан и обвинен в использовании рабского труда. Его подельники продолжают работать в органах внутренних дел.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Криминал , Происшествия , Идрис Садыков , СКР , МВД , Республика Татарстан
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