Полицейский похитил и поработил человека

Российский полицейский завел себе раба

Полицейский в Татарстане похитил человека, удерживал его в рабстве и жестоко наказывал за непослушание. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

Весной друг жителя республики Татарстан Идриса Садыкова нечто украл. Полицейский Динар Гафиятов приехал к Садыкову как, по его же словам, к свидетелю. Правоохранитель привез молодого человека на ферму, которой владеет, посадил в сарай и приказал работать с 4:00 до 00:00, пригрозив, если тот откажется, повесить на него какое-нибудь преступление.

Идрис Садыков провел в рабстве 20 дней. Все это время за ним непрерывно следили и наказывали за непослушание, например, однажды за отказ чистить туалет его руки облили кипятком. Молодой человек был отпущен по той причине, что его сестра подала заявление о его исчезновении.