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Суд отправил экс-главу «Роспромбанка» в колонию 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Суд отправил экс-главу «Роспромбанка» в колонию
Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
Пресненский суд Москвы признал бывшего президента «Роспромбанка» Сергея Салогубова виновным в растрате более 750 млн рублей. Его наказанием должны стать пять лет, проведённых в колонии общего режима.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Издание отмечает, что растрата с использованием служебного положения была допущена тогда, когда Салогубов уже знал о предстоящем отзыве лицензии у банка.
Суд установил, что бывший глава банка на основании ряда договоров передал его активы на сумму более 401 млн рублей Ольге Саберовой. Женщина в качестве оплаты передала банку земельный участок стоимостью 167 млн рублей. При этом она предоставила подложный отчёт, из которого следовало, что цена участка составляет более 1 млрд рублей. Разницу между ценой земельного участка и стоимостью приобретённых Саберовой активов, а это 756 млн рублей, она получила наличными через кассу. Такое указание дал Салогубов. Женщина скрылась от следствия и объявлена в международный розыск.
Ранее NEWS.ru сообщал, что три месяца назад столичный главк Следственного комитета России возбудил дело об организованном преступном сообществе, которое обвинил в отмывании и выводе из России около половины триллиона рублей. Возможным лидером этого сообщества следствие считает украинского бизнесмена и друга бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, владевшего долей в российском банке «Новое время».
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Теги:
Криминал , Происшествия , Дмитрий Захарченко , Сергей Салогубов , Российский промышленный банк , СКР , МВД , КБ "Новое время" , ФСИН , Москва
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