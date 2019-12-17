Суд отправил экс-главу «Роспромбанка» в колонию

Об этом сообщает «Интерфакс».

Издание отмечает, что растрата с использованием служебного положения была допущена тогда, когда Салогубов уже знал о предстоящем отзыве лицензии у банка.

Суд установил, что бывший глава банка на основании ряда договоров передал его активы на сумму более 401 млн рублей Ольге Саберовой. Женщина в качестве оплаты передала банку земельный участок стоимостью 167 млн рублей. При этом она предоставила подложный отчёт, из которого следовало, что цена участка составляет более 1 млрд рублей. Разницу между ценой земельного участка и стоимостью приобретённых Саберовой активов, а это 756 млн рублей, она получила наличными через кассу. Такое указание дал Салогубов. Женщина скрылась от следствия и объявлена в международный розыск.