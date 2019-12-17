Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим

Рамиля Шамсутдинова, солдата-срочника, устроившего стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкалье, в результате которой погибли 8 человек, признали потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Об этом на своей странице в Facebook рассказал его адвокат Руслан Нагиев

Юрист подчеркнул, что версия о «дедовщине» в части, где служил Шамсутдинов нашла своё подтверждение. В результате было заведено уголовное дело по статье за «нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».

«По данному делу Шамсутдинов Рамиль и ещё несколько солдат признаны потерпевшими. Продолжение следует…» — отметил Нагиев (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

При этом адвокат отметил, что Шамсутдинов передаёт привет и огромную благодарность «всем, кто беспокоится и переживает о нём». Нагиев также подчеркнул, что «парень держится молодцом и не падает духом».