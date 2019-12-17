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Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим 

Рамблер + ещё 18 14 минут назад
Рамиля Шамсутдинова, солдата-срочника, устроившего стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкалье, в результате которой погибли 8 человек, признали потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Об этом на своей странице в Facebook рассказал его адвокат Руслан Нагиев.
Юрист подчеркнул, что версия о «дедовщине» в части, где служил Шамсутдинов нашла своё подтверждение. В результате было заведено уголовное дело по статье за «нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».
«По данному делу Шамсутдинов Рамиль и ещё несколько солдат признаны потерпевшими. Продолжение следует…» — отметил Нагиев (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
При этом адвокат отметил, что Шамсутдинов передаёт привет и огромную благодарность «всем, кто беспокоится и переживает о нём». Нагиев также подчеркнул, что «парень держится молодцом и не падает духом».
25 октября, как ранее сообщал «Рамблер», в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамстудинов при смене караула открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое были ранены. Впоследствии срочник был задержан. По версии Минобороны, у рядового мог случиться нервный срыв по причинам, не относящимся к службе. Сам солдат на встрече с отцом в СИЗО заявил, что на убийство его толкнула «дедовщина».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , Руслан Нагиев , ФСИН
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