Доцент-убийца рассказал о планах на жертву

Историк-расчленитель рассказал о планах жениться на своей жертве

Историк Олег Соколов , обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко впервые рассказал об отношениях со своей жертвой. Он пообщался с журналистами «Комсомольской правды» при помощи «письма-исповеди».

По его словам, он планировал обвенчаться с Анастасией. Они также планировали пойти в ЗАГС, чтобы подать заявление о браке и пожениться 28-29 апреля 2020 года.

Соколов утверждает, что до убийства он «все 5 лет ее и пальцем не тронул».

«Даже семейные скандалы у нас были редкими, и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков», — отметил он.

Историк сказал, что понимает тяжесть содеянного и достоин кары.

«Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил ее и себя тоже, меня уже нет», — написал он.

При этом Соколов заявил, что у него нет других планов, кроме написания книги.

2 декабря Соколов сообщил о том, что собирается написать книгу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. Он рассказал, что это будет автобиографический «роман о жизни и любви».

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко на почве ревности, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал историка на два месяца.