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Историк-расчленитель рассказал о планах жениться на своей жертве 

Lenta.ru + ещё 1 26 минут назад
Доцент-убийца рассказал о планах на жертву
Фото: РИА Новости
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко впервые рассказал об отношениях со своей жертвой. Он пообщался с журналистами «Комсомольской правды» при помощи «письма-исповеди».
По его словам, он планировал обвенчаться с Анастасией. Они также планировали пойти в ЗАГС, чтобы подать заявление о браке и пожениться 28-29 апреля 2020 года.
Соколов утверждает, что до убийства он «все 5 лет ее и пальцем не тронул».
«Даже семейные скандалы у нас были редкими, и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков», — отметил он.
Историк сказал, что понимает тяжесть содеянного и достоин кары.
«Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил ее и себя тоже, меня уже нет», — написал он.
При этом Соколов заявил, что у него нет других планов, кроме написания книги.
2 декабря Соколов сообщил о том, что собирается написать книгу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. Он рассказал, что это будет автобиографический «роман о жизни и любви».
Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко на почве ревности, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал историка на два месяца.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Олег Соколов , Комсомольская правда
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