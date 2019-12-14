Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Озвучен "мрачный сценарий" для ЕС из-за ракет США
Озвучен "мрачный сценарий" для ЕС из-за ракет США
Оружие
Трамп получил «важную информацию» с Украины
Трамп получил «важную информацию» с Украины
В мире
«Попытки были»: Кремль о жестких переговорах в Париже
«Попытки были»: Кремль о жестких переговорах в Париже
Политика
Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
Шоу-бизнес

Третий подозревамый в убийстве Шеремета арестован в Киеве 

ТК «Звезда» + ещё 15 26 минут назад
Суд решил судьбу подозреваемой в убийстве Шеремета
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащего ВС Украины Андрея Антоненко отправили под арест на два месяца.
В субботу, 14 декабря, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство в отношении военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве российского журналиста Павла Шеремета, и избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.
«Применить в отношении подозреваемого Антоненко Андрея Сергеевича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 февраля 2020 года», — цитирует судью агентство УНН.
В пятницу, 13 декабря, стало известно, что суд вынес решение для двух подозреваемых по этому делу — военного врача Яну Дугарь отправили под домашний арест, а врача и волонтера АТО Юлию Кузьменко поместили под стражу до 8 февраля 2020 года.
Видео дня. Кайф под партой: детей подсадили на новый наркотик
ТК «Звезда»: последние новости
В Воркуте восьмилетняя девочка обезвредила грабителя и пошла в школу В Воркуте восьмилетняя девочка обезвредила грабителя и пошла в школу Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве девушек на Урале Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве девушек на Урале В СК подтвердили факт смерти замгубернатора Тамбовской области В СК подтвердили факт смерти замгубернатора Тамбовской области 
Теги:
Криминал , Происшествия , Украина , Телевидение , Убийство , Андрей Антоненко , Павел Шеремет , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучен «мрачный сценарий» для ЕС из-за ракет США
Озвучен «мрачный сценарий» для ЕС из-за ракет США 3
Трамп получил «важную информацию» с Украины
Трамп получил «важную информацию» с Украины 27
«Попытки были»: Кремль о жестких переговорах в Париже
«Попытки были»: Кремль о жестких переговорах в Париже 66
Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре
Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре
В ДНР резко осадили амбиции Украины
В ДНР резко осадили амбиции Украины 640
Видео
Опубликовано видео испытаний запрещенной ракеты США
00:29
Опубликовано видео испытаний запрещенной ракеты США
Армия
Опубликовано видео посадки самолета на оживленную трассу
00:07
Опубликовано видео посадки самолета на оживленную трассу
Происшествия
Опубликовано видео 10-метрового провала грунта в Китае
00:23
Опубликовано видео 10-метрового провала грунта в Китае
Происшествия
Опубликовано видео схватки орлана и осьминога
00:54
Опубликовано видео схватки орлана и осьминога
В мире
«Кровь хлещет, стоять тяжело»
03:25
«Кровь хлещет, стоять тяжело»
Происшествия
Пока вы не уснули: Россия и Франция взбесили Киев
01:45
Пока вы не уснули: Россия и Франция взбесили Киев
В мире
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
01:22
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
Армия
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
00:05
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Происшествия
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
01:13
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение