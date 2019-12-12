Очень «prosto»: как обналичивали миллиарды

«40 друзей Захарченко»: кого следствие записало в ОПГ

Три месяца назад столичный главк Следственного комитета России возбудил дело об организованном преступном сообществе (ОПС — NEWS.ru), которое обвинил в отмывании и выводе из России около половины триллиона рублей. Возможным лидером этого сообщества следствие считает украинского бизнесмена и друга бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, владевшего долей в российском банке «Новое время». Ранее у журналистов NEWS.ru появились основания полагать, что найденные деньги в квартире сводной сестры Захарченко напрямую связаны с обнальной площадкой и некой группой лиц.

Под домашний арест была отправлена подруга гражданской жены Захарченко, у которой два года назад арестовали банковскую ячейку с $1,5 млн и счёт на 58 млн рублей, полагая, что эти деньги принадлежат полицейскому. Новое дело позволит следователям обосновать найденные у его родственников миллиарды, происхождение которых внятно так никто объяснить и не смог.

Весь ноябрь и начало декабря 2019 года Следственный комитет (СКР) и ФСБ находятся в активной фазе сбора доказательств по нескольким уголовным делам, которые появились из материалов большого дела Захарченко. В частности, речь идёт об упомянутом преступном сообществе, промышлявшем отмыванием денег. Эту информацию сообщили несколько знакомых с ходом расследования источников NEWS.ru и подтверждают сами фигуранты дела в судах. О данной «обнальной площадке» силовики узнали, вскрыв ноутбук гражданской супруги экс-полицейского ещё 2,5 года назад.

Подруга бывшего полковника Людмила Тучкова считается ключевым свидетелем. Во-первых, она работала на «обнальной площадке», а во-вторых, девушка является близким к Захарченко человеком из тех, которые могли бы дать на него показания. Она из Ростова, а также, по данным журналиста-расследователя, присутствовала на дне рождения экс-полковника. Пресненский суд Москвы в среду, 11 дкабря продлил ей домашний арест. Женщина обвиняется в незаконной банковской деятельности и участии в организованном преступном сообществе, отмывшем сотни миллиардов долларов. Женщина частично признала вину и содействует следствию. Подробнее о деталях суда можно прочитать в отдельном материале NEWS.ru.

Отметим, что в беседе с корреспондентом NEWS.ru следователь ГСУ СК Москвы Александр Королёв , подтвердил, что Тучкова всё это время, то есть восемь лет, работала в коммерческой организации менеджером по привлечению VIP-клиентов, которым требовались услуги по выводу денег «в тень».

Высокий уровень приватности

Марина Семынина познакомилась с Дмитрием Захарченко ещё в Ростове, когда тот был оперативником налоговой службы , а до недавнего времени она жила с их совместной дочерью в столичном «Имперском доме». Он расположен между «Новой Третьяковкой» и штаб-квартирой МВД России. На сайте застройщика сказано, что это 11-этажный дом клубного типа, где на каждом уровне «располагаются всего две квартиры, каждая из которых имеет собственный лифтовой холл, что обеспечивает высокий уровень приватности для жителей и их гостей».

Ещё не было семи утра, когда в дверь Семыниной позвонили незваные гости — в середине морозного декабря 2017 года к ней в очередной раз пришла с обыском следственно-оперативная группа. Женщина отказывалась открывать дверь, предлагая дождаться адвоката, в ответ сотрудники ФСБ достали лом и кувалду. После этого она открыла дверь. Это следует из протокола обыска, копия которого есть в распоряжении NEWS.ru.

В спальне дочери Захарченко за декоративной панелью платяного шкафа гости в штатском нашли MacBook, пароль от него Семынина назвать отказалась, что также следует из протокола. В свою очередь в телефонном разговоре с журналистом-расследователем она заявила NEWS.ru, что ноутбук был «не запаролен» и им пользовалась также её дочь.

На тот момент это был уже третий обыск у Семыниной в «Имперском доме», рассказал журналисту NEWS.ru её адвокат Олег Середа . Тогда следователи изъяли флешки, гаджеты, деньги, банковскую карту, часы Rolex, буклет на подписку журнала «Harper’s Bazaar», договор на покупку лошади, медицинскую карту дочери и другие документы.

Пароль: 123456789

Из всего изъятого следователям на сегодняшний день пригодился только ноутбук гражданской жены Захарченко. Информацию из него скачали при помощи специального оборудования и программы, используемой, как указано на сайте разработчика, американскими спецслужбами.

Среди извлечённых гигабайтов криминалисты нашли диалог Марины Семыниной в Skype за 2013 год. Некий пользователь под ником «finmaster173», которого она называет «Ваней», по вопросу «транзита» денег связывает её с менеджером. Человек от Ивана дал Семыниной ссылку на сайт prosto123.biz/start (далее «prosto123». — NEWS.ru), сообщил её персональный логин «partner» и элементарный пароль из девяти цифр, а также объяснил, как сделать заявку на «транзит» в рублях (Скрин таблицы, извлечённой из переписки, есть в распоряжении NEWS.ru).

Следователи воспользовались найденными логином и паролем и получили доступ к порталу, предлагающему услуги «Транзит рубли», «Транзит валюта», «Опознание средств», «Заказ в ячейку» и другие. Также там был раздел с общими «важными» сообщениями от менеджеров, в котором клиенты заранее предупреждались, какие дни, например, в Америке или Чехии , являются выходными и «валюта не ходит».

В упомянутой Skype-переписке Семыниной с «Ваней» неоднократно упоминается некая «Люся», но является ли эта «Люся» их общей знакомой — Людмилой Тучковой — не известно. Семынина же заявила журналисту NEWS.ru, что результаты исследования данных с ноутбука сфабрикованы.

Это брехня, они специально это придумали, чтобы продлить [обвиняемому в даче взяток Захарченко бывшему совладельцу Группы компаний «1520» Валерию] Маркелову арест, — сказала Семынина, отметив, что вообще сомневается в возможности «спустя шесть лет куда-то зайти» по найденному паролю.

Указанный сайт в данный момент не работает. Адвокат одного из фигурантов дела об ОПС объяснил это NEWS.ru тем, что следователи изъяли серверы, на которых хранились данные этого портала. Несмотря на то, что, по версии следствия, этот офис переехал на Кипр , серверы были изъяты в России. Об этом журналисту NEWS.ru сообщил следователь ГСУ СК по Москве Александр Королёв.

Лицевой счёт на данном портале под логином «partner» был закреплён за Дмитрием Захарченко, следует из справки Управления «М» ФСБ (копия документа есть в распоряжении NEWS.ru). Следователей также интересовало, кто на портале скрывался под псевдонимами «Iva», «Kupol» и «Istra». Несколько месяцев назад сотрудники ФСБ ответили и на этот вопрос: лицевые счета с указанными логинами принадлежат бывшему члену совета директоров «Нового времени» Ивану Станкевичу , его товарищу Дмитрию Моторину и экс-акционеру названного банка Валерию Раздорожному, соответственно.

Кроме того, оперативники установили, что на указанные счета зачислялась прибыль от деятельности портала «prosto123» в следующих пропорциях: Станкевич, Моторин и Захарченко имели по 20%, а Раздорожный — 40%.

NEWS.ru

«Очень хорошо прописан в Газпроме»

Дело об ОПС и отмывании сотен миллиардов рублей при помощи портала «prosto123» было возбуждено ГСУ СК Москвы в конце августа этого года. Организатором и лидером этого сообщества следователи считают Валерия Раздорожного, следует из постановления, копия которого есть в распоряжении NEWS.ru.

Valeriy Razdorozhnyy/facebook.com

Справка:

Валерий Раздорожный — заслуженный мастер спорта Украины, спортивную карьеру начал после 40 лет и стал четырёхкратным чемпионом мира и чемпионом Европы по пауэрлифтингу среди ветеранов в весовой категории 100 кг. В следующем году ему исполнится 55.

В материалах дела Захарченко есть биллинг его телефона, на который от Раздорожного как-то пришло СМС-сообщение с напоминанием о предстоящей тренировке и последующей бане, утверждает близкий к следствию источник NEWS.ru.

Лично знакомый с Захарченко собеседник издания вспоминает, что экс-полицейский «мечтал выглядеть» как Раздорожный и поэтому «набивался к нему в ученики»; кроме спортивного досуга, мужчин, по его словам, ничего не связывало.

Сам Раздорожный на вопрос журналистка редакции о том, действительно ли он тренировал оперативника, ответил коротко:

Я с ним дружил.

И познакомились они, по словам спортсмена, «примерно лет 15» назад.

Также Раздорожный известен тем, что занимал пост директора московского филиала украинского «Нафтогаза» . СМИ отмечают, что два года назад Национальный банк Украины зарегистрировал банковскую группу «Сич», в которую входит работающий с 2011 года одноимённый банк, управляющая компания и коммерческий пенсионный фонд. Контролирует группу Раздорожный и его партнёр.

При этом один из главных свидетелей по делу Захарченко — беглый банкир Герман Горбунцов — в телефонном разговоре с журналистом NEWS.ru заявил, что Раздорожный был «очень хорошо прописан в Газпроме», имея в виду бизнес-сотрудничество украинца с российским газовым гигантом.

В 2008 году несколько украинцев, среди которых был Раздорожный, для обслуживания «Нафтогаза» создали в Москве банк «Новое время». Через короткий период работы они начали работать со столичным газовым партнёром, а также с другим госгигантом. В пояснительной записке к годовому отчёту кредитной организации говорится о «повышенном ожидании» в 2013 году инвестиций от Газпрома почти на 200 млрд рублей, от РЖД — на 45 млрд

При этом сам Раждорожный в переписке с журналистом утверждает, что это (цифры и контракты) не более чем воображаемые перспективы, которые писались в отчёт, так как якобы Центробанк «требовал план развития Банка».

Ни РЖД, ни Газпром не были клиентами банка [Новое время], — заключил он.

Также банкир-пауэрлифтер рассказал, что в 2013 году «продал свою долю» в банке Оксане Бодровой, потом ещё «примерно год участвовал в работе по возврату кредитов», и с того времени больше к учреждению «не имел отношения». Однако Раздорожному известно, что «Новое время» неоднократно проверялось и нарушений ревизоры не нашли.

В прошлом году банк пошёл на добровольную ликвидацию, после чего ЦБ аннулировал его лицензию. К этому времени Бодровой принадлежало 5% акций.

Также Горбунцов в переписке с журналистом NEWS.ru в месседжере утверждает, что последние годы до ликвидации банка основным бенефициаром был Иван Станкевич (официально более 41% уставного капитала принадлежало некой Валентине Станкевич), а Бодрова была его «правой рукой». Раздорожный это не подтверждает. Столичное следствие в свою очередь считает Бодрову одним из лидеров ОПС. Это следует из постановления.

При этом в датированном июлем этого года рапорте ФСБ (копия есть в распоряжении NEWS.ru) утверждается, что организаторами ОПС были также и люди, скрывающиеся на указанном портале под псевдонимами «Iva», «Kupol», «Istra» и «partner». Из чего можно сделать вывод, что следствие в организации преступного сообщества подозревает и Захарченко, и Станкевича.

Ростовские товарищи

Это подтверждают и арестованные ранее центральным аппаратом СКР за посредничество во взяточничестве товарищи Захарченко — его бывший доверенный адвокат Виктор Белевцов и Василий Критинин — оба земляки экс-полковника и родом из Ростова. Они около года содержатся в СИЗО — СКР считает их посредниками в передаче миллиардных взяток для Захарченко от Маркелова, Моторина, Станкевича и ещё одного совладельца ГК «1520» Михаила Ушеровича. Примечательно, что при этом Ушеровича, в справке ФСБ, раскрывающей получателей выгоды от работы ОПС — нет. Из перечисленных предпринимателей, в СИЗО находится только Маркелов, трое его партнёров объявлены в международный розыск и арестованы в Москве заочно.

В середине ноября к Критинину приходил следователь столичного главка СК с сотрудниками ФСБ и предлагал в рамках дела о преступном сообществе дать показания на экс-полковника и бизнесменов. Об этом он заявил в Мосгорсуде при рассмотрении апелляции на продление его ареста, на котором присутствовал журналист издания. Информацию редакции также подтвердил адвокат Критинина Равиль Искандаров.

Как выяснил NEWS.ru Белевцов от лица Захарченко привозил какие-то бумаги в Московский государственный технологический университет «Станкин», где экс-полковник был трудоустроен преподавателем на кафедру и планировал защитить докторскую диссертацию по экономике, а также помогал перевозить документы его двум подругам Марчуковым перед предстоящим обыском.

А Критинин помогал тем, что привозил гражданской жене Дмитрия Захарченко Семыниной домой воду, рассказала журналистку NEWS.ru последняя, отметив, что тот совсем не похож на человека, который «возит деньги».

Адвокат Искандеров также рассказал, что в октябре Мосгорсуд продлевал арест Белевцова и Маркелова в одном заседании, это подтверждается базой суда. Отсюда можно сделать вывод, что в обоснование их ареста следователь приобщил одни и те же материалы, которые частично есть в распоряжении издания и которые, по словам, Семыниной, были выдуманы для обоснования ареста. В этих материалах говорится и о преступном сообществе, деятельность которого расследуется в столичном главке СК РФ.

«Группа КУМ»

Как уже было отмечено выше, Маркелова арестовали в октябре прошлого года, а спустя несколько месяцев тот же Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест его партнёров Ушеровича, Станкевича и Моторина. Всем четверым СКР предъявлено обвинение в передаче Захарченко ежемесячных взяток на протяжении с 2007 по 2016 год в размере 150 тысяч евро за покровительство, а начиная с 2011 года к этому платежу добавился ещё и «партнерский» — в размере 20% от прибыли бизнесменов, которую в основном они получали от подрядов РЖД, следует из «арестных» материалов дела, которые частично есть в распоряжении редакции. Самому Захарченко обвинение в получении этих взяток до сих пор не предъявлено, сообщили нам его адвокаты.

Основанием для ареста перечисленных бизнесменов стали показаниях Горбунцова, который был их партнером до 2009 года, но позже уехал из-за уголовного преследования, и теперь живет в Лондоне. Копия этих показаний есть в распоряжении издания. В них беглый банкир рассказывает про отношения с перечисленными коммерсантами, которых объединяет наименованием «группа КУМ» — по первым буквам фамилий основных владельцев «1520». Кроме того, он расписывает роль каждого в этой группе.

Так, по словам Горбунцова, главным был Андрей Крапивин , он якобы отвечал «за глобальное взаимодействие с РЖД и лоббирование перед руководством данной организации нужных „группе КУМ“ решений». Официально Крапивин был советником президента РЖД Владимира Якунина , который покинул свой пост в 2015 году. В том же году Крапивин умер, а его акции «1520» отошли сыну — Алексею Крапивину

Маркелов, по словам банкира, отвечал «за силовую поддержку бизнеса „группы КУМ“ по линии правоохранительных органов», курировал финансово-хозяйственную деятельность более 400 юридический лиц, которые участвовали в цепочке исполнения контрактов от РЖД.

Михаил Ушерович «в основном работал с представителями криминалитета» и был связан с «Солнцевской» группировкой. По данным NEWS.ru, он ранее попадал в поле зрения правоохранителей в связи с отмыванием денег: в 2013 году Следственный департамент МВД России направил главе РЖД Владимиру Якунину запрос по подрядчикам железнодорожной корпорации, где отдельным пунктом ставился вопрос, являлся ли Ушерович сотрудником РЖД. Копия запроса есть в распоряжении издания. Однако каков был ответ на него не известно.

Станкевич, утверждает Горбунцов в своих показаниях, отвечал за контроль «теневых операций» и вместе с Моториным курировал все финансовые потоки «группы КУМ».

Захарченко же якобы помогал решать проблемы с правоохранительными органами. Именно Горбунцов передал СКР черную бухгалтерию из своих банков, в которой отображались счета экс-полковника и перечисленных коммерсантов. Кстати, по словам беглого банкира, именно Валерий Раздорожный познакомил его с Захарченко. При этом, Горбунцов выразил удивление тому, что Раздорожного заподозрили в организации преступного сообщества, поскольку знает его, как порядочного бизнесмена. Раздорожный в свою очередь удивлён тем, что Горбунцов вообще о нём говорит. В разговоре с журналистом NEWS.ru спортсмен заявил, что видел банкира всего «раз пять».

«С тёлкой ОПС организовал»

Как считает столичное следствие, Раздорожный и другие лидеры ОПС привлекли для своей теневой деятельности разных специалистов, объединили их в обособленные подразделения и платили им ежемесячную зарплату. Во всяком случае так утверждается в постановлении о возбуждении дела.

В числе привлеченных — программист из Екатеринбурга Лев Белоцерковец. Именно он, считает следствие, по просьбе лидеров ОПС создал специальную базу на отдельных серверах с доступом через сайт «prosto123» по логину и паролю.

Белоцерковец задержали во время отдыха в Крыму местные и командированные из Москвы сотрудники ФСБ, рассказал журналисту издания его адвокат Андрей Яковлев . По словам защитника, Белоцерковец обычный программист и оказался в СИЗО только за то, что создал функциональную базу данных, не имея при этом отношения к целям её применения. Согласно справке «Контур-Фокуса», в Екатеринбурге на Белоцерковеца зарегистрировано несколько обществ с ограниченной ответственностью таких как «Зажигаем», «Спичка», «Катёна», «Магазин добра» и другие. Некоторые из них связаны с разработкой и использованием баз данных и информационных ресурсов.

Из базы данных суда следует, что вместе с программистом в СИЗО по этому делу оказались ещё несколько человек, а под домашнем арестом, помимо Тучковой, — не менее восьми.

Адвокат Яковлев, говорит, что следователи насчитали около 50 участников преступного сообщества, но по именам перечисляют около 20. В постановлении о возбуждении дела о преступном сообществе, которое есть в распоряжении редакции, указаны только восемь имён, включая Раздорожного и Бодрову. За санкцией на арест двух последних фигурантов следствие в суд ещё не обращалось. Это следует из официальной базы столичных судов. Следователь Королёв на вопрос журналиста собирается ли он объявлять их в розыск ответил «всё увидите».

Раздорожный к подозрениям в свой адрес относится с иронией. Версию следствия в беседе с журналистом NEWS.ru он пересказывает так:

«Приехал парень с Украины, собрал полковников и банкиров, и сказал «Будете мне платить»».

«Бодрова никогда не была моим деловым партнером. Вообще не понимаю, чего её ко мне прицепили. Перед пацанами стыдно, что с телкой ОПС организовал», — продолжает шутить Раздорожный.

Про клиентский сайт «Prosto123» он тоже ничего не знает, отмечая, что его знание компьютера сводится к чтению новостей. Маркелова спортсмен называет другом, с которым не имел деловым отношений, а вот со Станкевичем «дружили» и «иногда имели совместные дела».

Возможное возвращение Захарченко

Адвокат Захарченко Валерия Туникова все подозрения в адрес своего подзащитного считает надуманными. Следствие пытается «привязать его к какому-либо денежному эпизоду» лишь для того, чтобы объяснить найденные у родственников Захарченко миллиарды, что до сих пор сделать не удалось, заявила она NEWS.ru. Она также отметила, что новые эпизоды преступлений появляются, потому что экс-полковник был оправдан судом в получении взятки в 800 тысяч долларов от столичного ресторатора.

Аналогичное мнение изданию высказал второй адвокат Захарченко Александр Горбатенко

Следствие намерено задействовать Захарченко по делу о незаконной банковской деятельности и преступном сообществе в связи с тем, чтобы объяснить обществу нахождение столь значительной суммы денежных средств в квартире у его родственников, — заявила Горбатенко.

Кроме того, адвокат уверен, что Захарченко вернут в Москву до 1 марта следующего года:

«Связано это с тем, что в марте у Маркелова истекает максимальный срок содержания под стражей по делу о взятке».

«Вообще дело полный бред. Всё основано на запугивании людей и дачи им показаний», — резюмирует Раздорожный.