Расстрелял шестерых: бойня в больнице

Убивший шестерых пациентов чешской больницы стрелок покончил с собой

В результате стрельбы в чешской больнице погибли шесть человек, сообщает министерство здравоохранения республики. Стрелок покончил жизнь самоубийством. В сети было опубликовано фото предполагаемого злоумышленника — белого мужчины средних лет. По предварительной информации, ранее в этой больнице при родах скончался его ребенок, и мужчина мог открыть огонь из мести.

Чехии неизвестный открыл стрельбу в университетской больнице в городе Острава на востоке страны. В результате погибли не менее шести человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха.

Ранее полицейское управление страны сообщало о четырех погибших и двух тяжелораненых. Уже тогда директор больницы Йиржи Гаврлант предупредил, что число жертв может возрасти. По его словам, стрельба произошла в районе 07.00 по местному времени (09.00 мск) в травматологической поликлинике. Россиян среди погибших нет, отметил Гаврлант.

Посольство РФ в Чехии также сообщило, что в ходе проверки пока не получило информацию о пострадавших или погибших россиянах.

Территория вокруг больницы оцеплена, персонал и пациенты эвакуированы, однако некоторые из больных остались в операционной, указал представитель медучреждения. Кроме того, правоохранители провели эвакуацию университета, который находится рядом.

Спецназ и полиция пустились на поиски стрелка. По предварительным данным, нападавший был в красной куртке, его рост составляет около 180 см. Полиция опубликовала фото предполагаемого преступника — камеры видеонаблюдения зафиксировали белого мужчину средних лет.

Однако вскоре полиция Чехии сообщила, что злоумышленник покончил с собой. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что мужчина мог устроить стрельбу из мести — по предварительной информации, в больнице при родах умер его ребенок.

Двумя месяцами ранее, 9 октября, неизвестный открыл стрельбу по прохожим перед зданием синагоги в саксонском городе Галле в Германии. Жертвами стрелка стали женщина и мужчина, которые находились рядом. Еще двое человек получили ранения.

Преступник попытались проникнуть в синагогу, где собралось около 80 верующих по случаю важнейшего в иудаизме дня — Йом-Кипур. Председатель еврейской общины Макс Привороцкий рассказал журналистам, что видел через камеру наблюдения нападавшего, который неоднократно стрелял в дверь синагоги и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард. К счастью, дверь синагоги была заперта и злоумышленник не смог войти внутрь.

Нападавший смог скрыться. Немецкая полиция усилила контроль на чешско-немецкой и немецко-польской границе, а также в аэропортах и на вокзалах вблизи Галле. Кроме того, полиция Чехии усилила контроль рядом с еврейскими объектами, в пражском аэропорту Вацлава Гавела и на границе с Саксонией. Об этом сообщила пресс-секретарь президиума Полиции ЧР Гана Рубашова. Подозреваемый был задержан после того, как попал в ДТП во время бегства.

Министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт назвала стрельбу в Галле «правоэкстремистской террористической атакой», которую совершил преступник-одиночка. По ее словам, стрелок руководствовался антисемитскими и праворадикальными мотивами. Власти ФРГ расследуют происшествие как теракт.

10 августа в коммуне Берум близ Осло в Норвегии произошла стрельба в мечети. Стрелок — норвежец Филип Мансхаус — был оперативно задержан. В результате атаки один человек получил ранения.

По данным телекомпании NRK, в мечети было найдено несколько единиц оружия. Полиция Норвегии заявила, что будет расследовать стрельбу в мечети как попытку теракта.

Позже полицейские обнаружили мертвой 17-летнюю сводную сестру задержанного. Эксперты установили, что девушку убили. Подозреваемый в террористической деятельности и убийстве сестры Мансхаус признался, что, устроив стрельбу в мечети, хотел напугать мусульман, которые живут Норвегии. Что касается убийства сводной сестры, то, по одной из версий следствия, девушка узнала о намерениях брата и попыталась помешать ему. О сестре задержанного известно, что она была удочерена в Китае в возрасте двух лет.

18 марта 37-летний уроженец Турции Гекмен Таныш открыл стрельбу в трамвае в городе Утрехте в Нидерландах. В результате инцидента три человека погибли и пять пострадали, однако позднее в больнице скончался 74-летний мужчина. Подозреваемому предъявили обвинения в убийстве четырех человек с целью совершения террористического акта.