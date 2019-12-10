В Приморье мужчина напал с ножом на бывшую девушку

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В социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения в магазине, на котором видно: мужчина, повалив девушку на пол, наносит ей множество ножевых ранений.

Сообщение о нападении на продавца в магазине на улице Курчатова поступило на пульт полиции. В ходе конфликта мужчина, нанеся ножевые ранения своей бывшей девушке, скрылся с места происшествия.

Правоохранители задержали нападавшего, им оказался 31-летний местный житель. Он уже дал признательные показания, сообщает РИА Новости.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.