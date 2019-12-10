Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Происшествия
РФ выдвинули требования по Крыму
РФ выдвинули требования по Крыму
В мире
"Россия уступила Крым из-за ядерного оружия"
"Россия уступила Крым из-за ядерного оружия"
Политика

Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года в Екатеринбурге, заявил адвокат семей погибших Дмитрий Ушаков.
«Да, задержали. Что-то больше станет ясно, когда будет мера пресечения», — передает РИА «Новости» слова Ушакова.
В региональном управлении СК и областном главке МВД пока от комментариев по делу отказываются.
Напомним, летом 2018 года на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» были обнаружены две девушки с травмами головы. Одна из них была жива, однако врачи не смогли ее спасти.
2 декабря Следственный комитет по Свердловской области опубликовал видео с изображением подозреваемого в убийстве девушек.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Историк Соколов решил написать книгу Историк Соколов решил написать книгу МВД ФРГ опровергло предоставление убежища убийце Хангошвили МВД ФРГ опровергло предоставление убежища убийце Хангошвили Для конвоиров банды GTA попросили реальные сроки Для конвоиров банды GTA попросили реальные сроки 
Теги:
Криминал , Происшествия , Убийство , Дмитрий Ушаков , СКР , МВД , РИА Новости , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора 8
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
РФ выдвинули требования по Крыму
РФ выдвинули требования по Крыму 213
«Россия уступила Крым из-за ядерного оружия»
«Россия уступила Крым из-за ядерного оружия» 17
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
Видео
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
01:08
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
В мире Армия
«Всех отправили домой умирать»
00:36
«Всех отправили домой умирать»
Общество Происшествия
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
01:28
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Происшествия
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
00:49
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Происшествия
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
00:31
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение