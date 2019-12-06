Женщина заставила мужа и любовника драться за нее насмерть

Жительница Лондона, Великобритания , заставила мужа и любовника биться насмерть, чтобы определить, кто из них останется с ней. Об этом сообщает сайт Metro.

35-летняя Аста Юскаускен (Asta Juskauskiene) была замужем за 42-летним Гидруисом Юскаускасом (Giedruic Juskauskas). Она завела роман с 25-летним Мантасом Кведарасом (Mantas Kvedaras), до это сидевшим в литовской тюрьме. Юскаускас не хотел разводиться с женой, и у них продолжались сексуальные отношения.

Чтобы решить, кого выбрать, она устроила между Юскаускасом и Кведарасом дуэль.

16 июня мужчины связывались по телефону, а на следующий день Юскаускас был найден с 35 ножевыми ранениями в шею, грудь и плечо. Кведарас признался в убийстве. В суде обвинитель Хью Дэвис (Hugh Davies) заявил, что драку организовала Юскаускен. «Она заранее знала, что Кведарас собирался причинить серьезный вред Гидруису. Она поощряла его и помогала», — подчеркнул Дэвис.

После убийства женщина пустила Кведараса в свой дом и избирательно удалила текстовые сообщения со своих мобильных телефонов. После этого они вызвали полицию. Юскаускен многократно врала на допросах.

Юскаускен отрицает заговор с целью убийства и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Ранее сообщалось, что жительницу американского города Таллахасси, штат Флорида, обвинили в сговоре с любовником с целью убийства мужа, застрахованного на 1,75 миллиона долларов. Ее любовником был друг семьи — страховой агент, который убил ее мужа во время охоты.