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Политика

Женщина заставила мужа и любовника драться за нее насмерть 

Lenta.ru
Женщина заставила мужа и любовника драться за нее насмерть
Фото: lenta.ru
Жительница Лондона, Великобритания, заставила мужа и любовника биться насмерть, чтобы определить, кто из них останется с ней. Об этом сообщает сайт Metro.
35-летняя Аста Юскаускен (Asta Juskauskiene) была замужем за 42-летним Гидруисом Юскаускасом (Giedruic Juskauskas). Она завела роман с 25-летним Мантасом Кведарасом (Mantas Kvedaras), до это сидевшим в литовской тюрьме. Юскаускас не хотел разводиться с женой, и у них продолжались сексуальные отношения.
Чтобы решить, кого выбрать, она устроила между Юскаускасом и Кведарасом дуэль.
16 июня мужчины связывались по телефону, а на следующий день Юскаускас был найден с 35 ножевыми ранениями в шею, грудь и плечо. Кведарас признался в убийстве. В суде обвинитель Хью Дэвис (Hugh Davies) заявил, что драку организовала Юскаускен. «Она заранее знала, что Кведарас собирался причинить серьезный вред Гидруису. Она поощряла его и помогала», — подчеркнул Дэвис.
После убийства женщина пустила Кведараса в свой дом и избирательно удалила текстовые сообщения со своих мобильных телефонов. После этого они вызвали полицию. Юскаускен многократно врала на допросах.
Юскаускен отрицает заговор с целью убийства и воспрепятствование осуществлению правосудия.
Ранее сообщалось, что жительницу американского города Таллахасси, штат Флорида, обвинили в сговоре с любовником с целью убийства мужа, застрахованного на 1,75 миллиона долларов. Ее любовником был друг семьи — страховой агент, который убил ее мужа во время охоты.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
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Теги:
Криминал , Происшествия , Великобритания
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