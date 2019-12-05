Россиянин зарезал жену, тещу и ранил дочь

Житель Кубани зарезал жену, тещу и ранил двухлетнюю дочь

Трагедия произошла в хуторе Южном Крымского района Краснодарского края, где 37-летняя женщина проживала вместе с 66-летней матерью и с двумя детьми двух и семи лет. Ее 42-летний муж жил отдельно, в Абинском районе. По его словам, он долгое время конфликтовал с тещей, в среду мужчина снова поругался с тещей и вернулся к ней в дом ночью в четверг, взяв нож.

"Злоумышленник нанес спящим родственницам множественные удары ножом по различным частям тела. Пенсионерка попыталась спастись и выбежала на улицу, однако злоумышленник догнал ее возле калитки домовладения и продолжил наносить ей телесные повреждения. На теле 37-летней потерпевшей было обнаружено более 40 повреждений, на теле ее матери более 25 ранений, в результате которых они скончались", — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина также причинил три "непроникающих ранения" двухлетней дочери. После этого он вернулся к себе домой, забрав с собой пострадавшую девочку и второго ребенка. Утром мужчина сам сообщил в полицию о произошедшем. Он был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Также будет дана оценка действиям мужчины в отношении ребенка.

"Малолетние дети были доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая помощь, угрозы их жизни и здоровья не имеется. В настоящее время решается вопрос об определении дальнейшего места жительства малолетних", — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.