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Сотрудник ФСО угрожал начальнику убийством из-за отпуска 

Ura.Ru 1 час назад
Сотрудник ФСО пригрозил начальнику убийством
Фото: URA.RU
Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал своему начальнику. Инцидент произошел в Нижнем Новгороде еще 31 октября, однако только сейчас об инциденте стало известно из материалов военного суда.
«Он [сотрудник], по утверждениям коллег, ворвался в кабинет к своему начальнику, вырвал у него из рук телефонную трубку и угрожающе прокричал: «Не смей лезть в мою семью, а то иначе я тебя…» Свои слова он подтвердил действиями: расстегнул кобуру, взялся за рукоятку ПМ (пистолета Макарова — прим. ред.) и вытащил его на «2—3 см»», — передает «Коммерсант».
По данным издания, конфликт между начальником и подчиненным начался задолго до этого происшествия. Коллеги соперничали, писали друг на друга рапорты высшему руководству. Дело в том, что изначально последний был начальником первого. Новый руководитель якобы постоянно лишал подчиненного премий. Последней каплей стало изменение графика отпусков.
Высшее руководство не стало отстранять сотрудника ФСО от службы, а перевело его в контрольно-ревизионный отдел УССИ, после чего его должность сократили, и он остался без работы. Он обратился с исками в Нижегородский гарнизонный военный суд, требуя восстановления на службе. Суд ему отказал, однако он продолжает судиться.
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Комментарии 2 
Теги:
Криминал , Происшествия , Федеральная служба охраны
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