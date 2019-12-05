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В мире

Жену экс-помощника Путина обокрали в Москве 

Рамблер + ещё 1 9 минут назад
Жену экс-помощника Путина ограбили в Москве
Фото: РИА Новости
Жену сенатора Владимира Кожина Олесю Кожину-Бословяк обокрали в Москве. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
Владимир Кожин — управляющий делами президента России в 2000-2014 годах, помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества в 2014-2018 годах. В настоящее время он, как сообщал «Рамблер», представляет Москву в Совете федерации России.
Вчера вечером, по данным РЕН ТВ, неизвестный обокрал в Москве жену сенатора Олесю Кожину-Бословяк. В тот момент она находилась внутри автомобиля «БМВ Х5» у одного из бизнес-центров. Преступник похитил сумку, в которой лежал ноутбук MacBook Air и, возможно, документы и деньги.
«Только ноутбук вытащили из машины, чехол оставили», — рассказала телеканалу сама Кожина-Бословяк.
Она сообщила, что заявила о произошедшем в правоохранительные органы, а в поисках злоумышленника полицейские в настоящее время просматривают записи с камер видеонаблюдения.
Олеся Кожина-Бословяк — победительница конкурсов красоты Supermodel of Russia и «Мисс Земля», солистка музыкальной группы «Мобильные блондинки» и вторая супруга Владимира Кожина. Она поженились в 2014 году.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Криминал , Происшествия , Владимир Кожин , Совет Федерации , МВД , РЕН ТВ , Москва
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