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Били в лицо: как убили владельца гей-клуба в Новороссийске 

Газета.Ru 1 час назад
Как убили владельца гей-клуба в Новороссийске
Фото: Газета.Ru
В Краснодарском крае подросток и двое молодых людей подозреваются в избиении до смерти 67-летнего пенсионера. По версии следствия, злоумышленники напали на мужчину в его квартире, избили, а затем ограбили. Пострадавший умер на месте. Местные СМИ сообщают, что мужчина владел известным в городе гей-клубом и не скрывал принадлежность к ЛГБТ-сообществу — не исключено, что молодые люди напали на него из ненависти.
В Новороссийске Краснодарского края правоохранители расследуют дело об убийстве 67-летнего пенсионера. Главные подозреваемые — трое молодых людей, один из которых еще не достиг совершеннолетия. По данным регионального следственного управления, злоумышленникам 17, 19 и 20 лет.
Преступление было совершено в ночь на 30 ноября, однако ведомство сообщило о нем только после того, как удалось установить и задержать подозреваемых. По версии следствия, трое парней заранее спланировали нападение с грабежом, распределили роли и купили маски с перчатками, чтобы скрыть свою причастность к нападению.
Подозреваемые выбили входную дверь балкона и проникли в квартиру к мужчине. 19-летний соучастник в это время стоял у входа в жилье и следил за обстановкой.
Самый старший фигурант дела стал угрожать пенсионеру пневматическим оружием и ударил его рукояткой в лицо не менее восьми раз. Несовершеннолетний злоумышленник в это время впустил в дом 19-летнего соучастника — вместе они еще раз избили пострадавшего, нанеся не менее шести ударов руками и ногами мужчине по голове, установило следствие.
Когда хозяин квартиры потерял сознание, нападавшие начали обыскивать жилище, в итоге они забрали около 200 тыс. руб., другое имущество и скрылись. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Тело пенсионера на следующий день обнаружила родственница, которая пришла к нему в гости.
Подозреваемых задержали в течение нескольких дней, сейчас они находятся в СИЗО под арестом по решению суда.
«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СУ СКР.
Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве, сопряженном с разбоем (пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, в крупном размере (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).
Местные СМИ и соцсети сообщают, что погибший владел клубом «Мыс Любви», которое посещали представители ЛГБТ-сообщества. Сам мужчина также был известен в городе своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, которую он не скрывал. В связи с этим некоторые жители предположили, что подозреваемые выбрали своей жертвой пенсионера именно из ненависти к гомосексуалистам.
В среду, 4 декабря, также стало известно о том, что в Саратовской области завершено расследование двойного убийства, жертвами которого стала пожилая супружеская пара.
По версии следствия, вечером 26 мая нынешнего года, в дом двух пенсионеров в поселке Студеный постучался незнакомый мужчина и попросил их накормить его. 70-летний хозяин отказал гостю, тогда злоумышленник набросился на него и задушил. От шума проснулась 68-летняя супруга погибшей, вышла в коридор и увидела его тело.
Женщина стала кричать, подозреваемый набросился на нее, и избил, от полученных травм она скончалась. После этого злоумышленник обокрал жилище и сбежал, прихватив 2 тыс. руб., одежду и еду.
По данным областного управления СКР, мужчину задержали и вскоре поместили под арест. В ходе предварительного следствия он не признал свою вину — тем не менее прокурор уже утвердил обвинительное заключение по этому делу.
Жестокое нападение на пенсионерку было совершено в Нижегородской области летом этого года. В городе Дзержинске поздно вечером 51-летний мужчина изнасиловал 78-летнюю местную жительницу, после чего избил ее: проломил череп и несколько раз ударил гвоздодером по груди и животу.
Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее множественные открытые вдавленные переломы черепа, тупую травму грудной клетки и живота. К счастью, женщина выжила.
Подозреваемого вскоре задержали. На тот момент он находился в федеральном розыске за убийство в другом регионе. Ему предъявили обвинения по статьям о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и изнасиловании, совершенном с особой жестокостью (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Злоумышленник полностью признал свою вину. Также следователи назначили судебно-медицинские экспертизы.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Статьи , СКР , ФСИН , Краснодарский Край , Новороссийск
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