На дебошира с рейса Новосибирск-Хабаровск завели дело

Дебошир с рейса Новосибирск-Хабаровск стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Хабаровске в отношении пассажира, который во время полета из Новосибирска в Хабаровск мешал бортпроводникам и оскорблял других пассажиров, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России в четверг.

По данным ведомства, мужчина 1982 года рождения был пьян. Он мешал пассажирам, бортпроводникам, ругался и игнорировал замечания. По прилету в Хабаровск буянившего гражданина привлекли к административной ответственности. Кроме того, на него возбудили уголовное дело.

"Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), по инициативе следствия передано из подразделения дознания Хабаровского линейного управления УТ МВД России на транспорте по ДФО следователям Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.